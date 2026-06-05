Путин раскрыл, сколько еще будет длиться СВО

Путин раскрыл, сколько еще будет длиться СВО Путин: СВО закончится при достижении Россией поставленных целей

Боевые действия на Украине когда-то завершатся, заявил президент России Владимир Путин. Трансляция выступления главы государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ доступна на Rutube. По словам лидера, СВО закончится при достижении Россией поставленных перед собой целей.

Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей, — отметил президент.

До этого политолог Сергей Федоров заявил, что письмо президента Украины Владимира Зеленского является частью кампании Евросоюза по дискредитации России. По его словам, Запад таким образом хочет обвинить Москву в несговорчивости.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в зоне СВО возможно только тогда, когда Зеленский прикажет вывести ВСУ с территории российских регионов. Так представитель Кремля ответил на вопрос о шагах для урегулирования конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске пониманиям.