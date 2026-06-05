Открытое письмо, которое президент Украины Владимир Зеленский адресовал российскому лидеру Владимиру Путину, является частью кампании Евросоюза по дискредитации РФ, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров. По его словам, так Запад хочет обвинить Москву в несговорчивости.

Сейчас в Европе резко стали поддерживать открытое письмо Зеленского Путину, что, видимо, является запланированной акцией с подачи того же Запада. Украинский президент решил опубликовать его, чтобы потом сказать: «Видите, Путин не хочет мира, это мы все время хотим прекращения огня». Сейчас все выглядит так, что Зеленский и ЕС решили провести кампанию по дискредитации России. Европейцы говорят, что хотят вести диалог с РФ по вопросам безопасности. Но к действиям от слов переходить не желают. Они хотят обвинить Москву в несговорчивости, а мы на самом деле не хотим бесцельных бесед с требованиями соблюдать безумные условия, — пояснил Федоров.

Он подчеркнул, что все переговоры и контакты имеют значение, хотя иногда могут казаться бессмысленными. Однако, по мнению политолога, диалог с Евросоюзом по вопросам безопасности — это как раз та ситуация, когда необходимо переходить от общих обсуждений к конкретным инициативам.

Европа, судя по всему, не собирается менять позицию и учитывать озабоченности России. Именно это подтолкнуло Москву к началу спецоперации. Мы помним, что наш МИД не единожды обращался к Западу с предложениями рассмотреть вопросы безопасности. Все это осталось без ответа. Как выйти из этого тупика, в который себя загнала Европа, — это ей нужно подумать. Невозможно вести переговоры, не учитывая позиции противоположной стороны. В чем смысл встречи? Какие предложения с украинской стороны? Их задача — прекратить огонь, чтобы дать передышку Украине. О реальных шагах к прекращению конфликта они не говорят, — добавил Федоров.

Он заключил, что Россия не отказывается от переговоров, но их нужно наполнить конкретными темами и решениями. По словам эксперта, Путин не готов встретиться с Зеленским без четко сформулированных предложений и проведения нормальной дипломатической работы со стороны Украины.

Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением завершить конфликт. В открытом письме, опубликованном на сайте украинского президента, он призвал к прямым переговорам и личной встрече для обсуждения условий прекращения огня.