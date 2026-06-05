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05 июня 2026 в 18:32

Полякам официально разрешат попрошайничать на улицах

Депутаты сейма Польши внесли проект по отмене наказания за попрошайничество

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В польский парламент был внесен законопроект, который может легализовать попрошайничество. Инициативу выдвинула депутатская группа, занимающаяся вопросами бездомности, в состав которой входят представители как правящей коалиции, так и оппозиции.

Согласно действующим нормам, граждане, которые имеют средства к существованию или способны работать, могут получить штраф, ограничение свободы или выговор за попрошайничество в общественных местах.

Предлагаемый документ исключит попрошайничество из списка наказуемых деяний. Однако «назойливое» и «мошенническое» попрошайничество, а также использование детей для сбора милостыни останутся под запретом.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Польша не отойдет от русофобского курса в ближайшем будущем. По его мнению, утверждать, что оппозиционные силы смогут кардинально изменить траекторию развития агрессивной политики Варшавы, было бы ошибочно.

Европа
Польша
законы
попрошайничество
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