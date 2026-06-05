Политолог ответил, стоит ли ждать оттепели в отношениях Польши и России Политолог Кошкин: Польша не отойдет от русофобского курса за короткое время

Польша не отойдет от русофобского курса в ближайшем будущем, предположил в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, утверждать, что оппозиционные силы смогут кардинально изменить траекторию развития агрессивной политики Варшавы, было бы ошибочно.

Сегодня мы видим определенного рода сигналы о смене курса в Польше. Выход партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна на политическую арену характеризует переоценку ценностей элитой и вызовы, которые требуют переосмысления. Народы Европы не хотят мириться с оголтелой политикой нынешних правителей, которые стремятся к войне с Россией. Высказывания оппозиционеров несут в себе более здравый потенциал. Утверждать, что правые сразу победят и это изменит кардинально траекторию развития той русофобской политики, которую проводят активно Евросоюз и НАТО — ошибочно. Для таких глобальных процессов потребуется много времени, — сказал Кошкин.

Ранее бывший советник НАТО полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Украина пытается вовлечь европейские страны в прямое противостояние с Россией. Он указал на растущую эскалацию в Восточной Европе.