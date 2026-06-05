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05 июня 2026 в 19:34

«Мало что получается»: Путин о попытках Украины создавать собственные дроны

Путин: попытки Украины создавать свои БПЛА пока проваливаются

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума Фото: Иван Секретарев/РИА Новости
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Украина предпринимает попытки разрабатывать собственные беспилотные летательные аппараты, однако на сегодняшний день эти усилия не приносят ощутимых результатов, заявил президент России Владимир Путин на панельной сессии Петербургского международного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что собственного производства средств поражения, подобного российскому, на Украине не существует, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. В основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что РФ необходимо укреплять свою систему противовоздушной обороны на фоне атак Украины на отечественную инфраструктуру. Он подчеркнул, что Москва непременно будет заниматься этим вопросом.

Также глава государства в ответ на письмо украинского президента Владимира Зеленского подбодрил российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он назвал их братьями и призвал продолжать работать.

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