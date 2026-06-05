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05 июня 2026 в 19:41

Путин раскрыл свое отношение к конфликту между Ираном и США

Путин: Иран не провоцировал конфликт с США

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Юлия Егорова/Росконгресс
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Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил уверенность, что Иран не совершал какие-либо провокации, приведшие к конфликту с США. Российский лидер назвал трагедией удары, нанесенные Вашингтоном и Тель-Авивом, а также потери среди гражданского населения.

Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение о иранской ядерной программе <...>. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по-другому сценарию, под другим ключом. Все привело вот <...> трагедии, прямо скажем, — удар по Ирану, там потери в том числе среди гражданского населения, — сообщил Путин.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Иран и США близки к согласованию рамочного соглашения по ядерной тематике. Он сообщил, что стороны достигли заметного прогресса.

Также главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что иранская экономика и народ продемонстрировали высокую устойчивость к давлению США. По его мнению, победителей в этой войне не будет.

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