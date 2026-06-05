«Могли получать»: Путин рассказал, помогала ли Россия Ирану в войне с США Путин: Россия не поставляла вооружение в Иран во время войны с США

Россия не поставляла вооружение в Иран во время конфликта, Тегеран об этом не просил, сказал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства также не исключил, что иранцы могли воспользоваться коммерческими спутниками, в том числе российскими.

Иранцы вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других, с коммерческих спутников, которые легко и просто реализуют это как продукт на коммерческой основе. Что касается оружия, нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляли, — заявил Путин.

Также российский лидер допустил, что Иран не совершал какие-либо провокации, приведшие к конфликту с США. Российский лидер назвал трагедией удары, нанесенные Вашингтоном и Тель-Авивом, которые привели к жертвам среди мирного населения.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Россия — большая держава, без которой невозможно представить устойчивый мир. По его словам, сегодня западный мир, который строил международное право, сам же растоптал его.