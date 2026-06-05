На ПМЭФ обсудили повышение эффективности продвижения НКО в цифровой среде

Некоммерческим организациям важно уметь рассказывать о своих героях, ценностях и результатах в цифровой среде, заявил на Петербургском международном экономическом форуме проректор мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев. Спикер напомнил, что получить поддержку на создание медиаконтента можно через Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета.

Если проект не научился рассказывать о себе, то очень часто вместе с завершением проекта теряется и его сущность. Людям важно понимать не только что вы сделали, но и кто вы, почему этим занимаетесь, какие ценности несете. Поэтому сегодня особую роль играют биографии, экспертиза, документалистика, истории героев. Именно такой контент позволяет превратить проект в процесс, создать вокруг него сообщество и сохранить результаты его работы надолго, — отметил Канавцев.

Он также указал на перспективность интеграции социальной тематики в художественные проекты и сериалы. По мнению спикера, такой формат позволяет рассказывать о деятельности НКО через понятные и близкие аудитории истории. По словам Канавцева, успешное продвижение социальных инициатив невозможно без ярких героев.

Герой для нас — это кто-то, кто на 10 шагов впереди нас. Это человек, которому хочется доверять, на которого смотришь и понимаешь: вот он смог, я бы хотел так же, — заключил он.

Ранее Совкомбанк объявил итоги первого всероссийского конкурса грантов для региональных СМИ «Добро звучит громче». Организаторы собрали 48 заявок из более чем 30 регионов России. Определены 16 победителей из 13 регионов, которые получат гранты на 3,5 млн рублей.