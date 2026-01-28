Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:27

Дочки пока не знают, что мама мертва: в Иркутске мужчина убил заложницу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Иркутске вечером 27 января мужчина взял в заложницы и убил подопечную благотворительного фонда «Оберег». NEWS.ru рассказывает подробности этого происшествия.

«Больше чем побои»

По словам руководителя благотворительного фонда Александра Соболева, женщина с семилетним сыном обратилась в «Оберег» из-за многолетнего насилия со стороны супруга. Последние несколько месяцев мужчина не просто избивал ее, но также нападал на нее с ножом и преследовал. В фонде женщину защитили и обратились в правоохранительные органы за помощью.

«Это было больше чем просто побои — настоящие издевательства с полосованием ножом, пинками, унижениями. Мы приютили их, защитили, неоднократно сигнализировали полиции», — рассказывает Соболев.

«Вели переговоры через дверь»

Абьюзер выследил расположение фонда и взял в заложницы не свою супругу, а случайную подопечную центра. Он отвел женщину в свою квартиру и продержал ее там до 02:30 ночи, пока не расправился с ней.

«На ее месте могла быть любая, кто не приглянулась насильнику. Мы благодарны, что приехало более 50 сотрудников полиции, спецслужб, ГИБДД, МЧС, военной прокуратуры. Вели переговоры через дверь на пятом этаже. В 02:30 ночи он вышел сам, убив заложницу ножом (задушил), ни в чем не виновную женщину, маму двух девочек», — рассказал руководитель фонда.

«Почему не было штурма?»

Сейчас детей передали бабушке. С семьей продолжают работать психологи. Дочери пока не знают, что произошло с их мамой.

Александр Соболев отметил, что ранее подозреваемый сбегал из военной части под Ростовом-на-Дону.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Общество должно благодарить героев, но не должно давать безнаказанность преступникам. В корректной, возможно, закрытой форме я настоятельно прошу сотрудников полиции и военной комендатуры разобраться в этой и подобных историях и сделать все выводы, чтобы не допустить такого. У меня есть много друзей в силовых структурах. Я уважаю их труд и благодарен им за их сложную работу. <...> Я допускаю, что я неправ, но прошу тщательной проверки действий всех силовиков этой ночью. Почему переговоры вели десяток людей? Почему все это происходило в подъезде на глазах гражданских? Почему не было штурма? Почему не было психолога? Друзья, у всех бывает ошибки в таком нелегком деле, но есть предположение, что были серьезные недочеты в работе», — пишет руководитель НКО.

При этом Соболев уточняет, что его мнение «может не совпадать с мнением благотворительного фонда».

«Всю ответственность за возможные юридические последствия публикации прошу адресовать лично мне», — пишет он.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
