Названы сроки, когда МКС «упадет» из космоса Глава Роскосмоса Баканов: МКС начнут выводить с орбиты в 2028 году

Постепенный вывод с орбиты Международной космической станции начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик». Как пояснил руководитель госкорпорации, российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие.

Прежде всего работаем по проекту МКС, предстоят еще несколько лет ее совместной эксплуатации. В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год, — заявил Баканов.

Также он отметил, что Российская Федерация отстаивает необходимость сохранения космического пространства свободным от любых видов вооружений и обращает внимание на опасность гонки вооружений на орбите. По его словам, выведение подобных средств на околоземную орбиту чревато серьезными последствиями для всех жителей планеты.

До этого стало известно, что космонавт Олег Кононенко назначен командиром пилотируемого корабля «Союз МС-31» в рамках предстоящей экспедиции МКС-77. Этот полет станет для россиянина уже шестым по счету. Во время своей пятой миссии, которая проходила с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года, Кононенко установил рекорд, став первым человеком, чье совокупное время пребывания в космосе достигло 1000 суток.