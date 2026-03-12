Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 15:40

В Турции заявили о готовности принять новый раунд переговоров по Украине

МИД Турции: Анкара готова принять следующий раунд переговоров по Украине

Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции в Стамбуле, 23 июля 2025 года Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции в Стамбуле, 23 июля 2025 года Фото: Александр Рюмин/РИА Новости
Турция готова вновь предоставить свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Он подчеркнул необходимость продолжения переговорного процесса, сообщает ТАСС.

Крайне важно, чтобы переговоры, в ходе которых был достигнут значительный прогресс и удалось приблизиться к финализации мирного процесса, продолжались без перерыва. Наша страна будет продолжать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для достижения мира путем переговоров. Мы готовы принять у себя следующий раунд переговоров, — сказал Фидан.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона обсудить дальнейшее давление на Россию — часть последовательной линии Киева на срыв мирного процесса. По его словам, которые передает ТАСС, такая позиция находит отклик в европейских столицах.

До этого Песков заявлял, что территориальный вопрос остается одним из основных в урегулировании украинского конфликта, но не последним. По его словам, говорить о том, что это единственный нерешенный пункт, нельзя.

