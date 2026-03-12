Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции в Стамбуле, 23 июля 2025 года

В Турции заявили о готовности принять новый раунд переговоров по Украине МИД Турции: Анкара готова принять следующий раунд переговоров по Украине

Турция готова вновь предоставить свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Он подчеркнул необходимость продолжения переговорного процесса, сообщает ТАСС.

Крайне важно, чтобы переговоры, в ходе которых был достигнут значительный прогресс и удалось приблизиться к финализации мирного процесса, продолжались без перерыва. Наша страна будет продолжать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для достижения мира путем переговоров. Мы готовы принять у себя следующий раунд переговоров, — сказал Фидан.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона обсудить дальнейшее давление на Россию — часть последовательной линии Киева на срыв мирного процесса. По его словам, которые передает ТАСС, такая позиция находит отклик в европейских столицах.

До этого Песков заявлял, что территориальный вопрос остается одним из основных в урегулировании украинского конфликта, но не последним. По его словам, говорить о том, что это единственный нерешенный пункт, нельзя.