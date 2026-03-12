В России отреагировали на слова Зеленского о компромиссах Депутат Чепа назвал преступлением против народа отказ Зеленского от компромиссов

Позиция президента Украины Владимира Зеленского, который отказывается идти на уступки в переговорах по урегулированию конфликта, оказывает серьезное влияние на жизнь украинских граждан, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также отметил, что Россия всегда была готова к компромиссам для разрешения ситуации, передает Lenta.ru.

Такие заявления — это продолжение преступления против собственного народа. Компромиссы всегда были и будут, при любых договорах, — прокомментировал Чепа.

По словам депутата, достигнутые в Анкоридже договоренности уже представляли собой уступку со стороны России. Переговоры в Стамбуле в 2022 году тоже можно считать своего рода компромиссом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, но готова к мирным переговорам с Украиной. Он отметил, что киевские власти систематически блокируют мирный процесс, и эти действия поддерживаются европейскими столицами.

До этого посол России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что территориальные вопросы не являются главным препятствием для разрешения украинского конфликта. Он подчеркнул, что первостепенное значение имеют гарантии безопасности для достижения прочного мира.