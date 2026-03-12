Раскрыта истинная причина распада группы «БиС»

Основной причиной распада популярной 17 лет назад музыкальной группы «БиС» стала конкуренция между солистами дуэта — Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева, об этом артисты рассказали в подкасте «17 мгновений спустя», доступном на платформе VK Видео. По их словам, это произошло после того, как они почувствовали вкус популярности.

В 2010 году Бикбаев решил покинуть дуэт, не сообщив об этом Соколовскому. Продюсер предложил найти нового солиста, но Влад отказался от этой идеи. В настоящее время Дмитрий прекратил свои выступления и теперь занимает пост художественного руководителя в одном из театров Москвы. Соколовский подчеркнул, что ключевым фактором разлада в команде стало отсутствие своевременных обсуждений между участниками дуэта.

Мы просто не могли разговаривать. Извиняюсь за параллель, но в семье, в парах так происходит: люди чаще всего разводятся, потому что просто они не смогли вовремя сесть и поговорить, — рассказал Влад.

