12 марта 2026 в 18:15

Раскрыта истинная причина распада группы «БиС»

Распад дуэта «БиС» произошел из-за конкуренции Соколовского и Бикбаева

Группа «БИС» Всеволод (Влад) Соколовский (на первом плане) и Дмитрий Бикбаев Группа «БИС» Всеволод (Влад) Соколовский (на первом плане) и Дмитрий Бикбаев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Основной причиной распада популярной 17 лет назад музыкальной группы «БиС» стала конкуренция между солистами дуэта — Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева, об этом артисты рассказали в подкасте «17 мгновений спустя», доступном на платформе VK Видео. По их словам, это произошло после того, как они почувствовали вкус популярности.

В 2010 году Бикбаев решил покинуть дуэт, не сообщив об этом Соколовскому. Продюсер предложил найти нового солиста, но Влад отказался от этой идеи. В настоящее время Дмитрий прекратил свои выступления и теперь занимает пост художественного руководителя в одном из театров Москвы. Соколовский подчеркнул, что ключевым фактором разлада в команде стало отсутствие своевременных обсуждений между участниками дуэта.

Мы просто не могли разговаривать. Извиняюсь за параллель, но в семье, в парах так происходит: люди чаще всего разводятся, потому что просто они не смогли вовремя сесть и поговорить, — рассказал Влад.

Ранее группа Pussycat Dolls, которая прекратила свое существование в 2010 году, объявила о воссоединении для проведения нового мирового турне. Среди участников — ведущая вокалистка Николь Шерзингер. После длительного судебного спора из-за условий участия в туре, Шерзингер и основательница группы Робин Антин достигли окончательного соглашения.

