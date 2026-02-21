Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 01:45

«Распад неизбежен»: японцев развеселили слова Макрона и Мерца о России

Пользователи Yahoo News Japan высмеяли слова Макрона и Мерца о диалоге с Россией

Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Политика президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении России отличается своей непоследовательностью, обратили внимание читатели авторитетного японского издания Yahoo News Japan. Поводом для насмешек стали заявления европейских лидеров, которые в последнее время заговорили о необходимости восстановления диалога с Россией.

Пользователи отмечают, что Европа оказалась в ловушке собственных решений: антироссийские санкции ударили по самому Евросоюзу, цены взлетели, а украинские беженцы заполонили города. На этом фоне риторика европейских политиков меняется кардинально, но, по мнению японцев, это лишь подтверждает слабость и недальновидность Брюсселя.

Всем ясно, что у Украины нет шансов на победу. Америка уже готова выйти из состава НАТО, Альянс фактически распался. Европа боится российского ядерного оружия. Распад ЕС неизбежен. Нет иного выбора, кроме как оставить Киев его судьбе, — написал читатель.

Комментаторы напомнили, что и Германия, и Франция меняют позицию как флюгеры: еще недавно Мерц исключал диалог с президентом России Владимиром Путиным, а теперь надеется на восстановление отношений. В Японии считают, что европейские партии, виновные в кризисе, потеряют поддержку граждан, а политики, выступающие за мир с Москвой, получат преимущество на выборах.

Ранее евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что третий раунд онлайн-переговоров между депутатами Госдумы и членами Европарламента состоится на следующей неделе. Политик пояснил, что точная дата встречи и имена европейских участников не разглашаются, чтобы оградить их от возможного внешнего давления.

