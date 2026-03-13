Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 21:11

ВККС лишила полномочий еще нескольких судей

ВККС лишила полномочий главы Девятого арбитражного апелляционного суда Седова

Фото: 9aas.arbitr.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Высшая квалификационная коллегия судей лишила полномочий председателя Девятого арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и судью Бориса Стешана, сообщило РИА Новости со ссылкой на коллегию. Решение приняли 13 марта на внеочередном заседании ВККС.

Известно, что Седов был назначен на пост председателя указом президента от 13 декабря 2024 года. Он занимал должность менее полутора лет. Стешан стал судьей в конце июня 2010 года.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о согласии на уголовное преследование судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Также Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по резонансному делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Инцидент произошел 18 июля 2024 года в Самаре.

ВККС
судьи
отставки
заседания
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.