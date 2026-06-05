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05 июня 2026 в 14:42

Экс-судья Кубани Хахалева оказалась связана с криминалитетом

Генпрокуратура: обучение детей экс-судьи Хахалевой оплатил криминалитет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Обучение несовершеннолетних детей бывшей судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой оплатили лица из криминального мира, сообщил представитель Генпрокуратуры в суде. Отмечается, что она приходится сестрой экс-судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой, передает ТАСС.

Просим приобщить сведения из образовательного учреждения, касающиеся оплаты за обучение несовершеннолетних детей Хахалевой Наталии. Просим приобщить сведения о лицах, которые произвели эту оплату. Это близкий круг человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии, — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Ранее Генпрокуратура установила, что экс-супруг Елены Хахалевой пытался вывести за рубеж незаконно нажитые активы более чем на 1 млрд рублей. Речь шла о переоформлении имущества через фиктивные сделки купли-продажи.

Также ведомство заявило о связях Елены Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным как Пецо, в рамках совместного бизнеса. Обвинение утверждало, что они вели совместную розничную торговлю спортивными товарами.

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