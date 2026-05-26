Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом Бывшая судья Хахалева вела бизнес с криминальным авторитетом Бухникашвили

Генпрокуратура заявила о связях Елены Хахалевой, бывшего судьи Краснодарского краевого суда, с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным как Пецо, в рамках совместного бизнеса, сообщил представитель истца в суде. По данным ТАСС, обвинение утверждает, что они вели совместную розничную торговлю спортивными товарами.

В период с 1993 по 2000 год Хахалева Елена Владимировна совместно с криминальным авторитетом Бухникашвили, супругом Хахалевым Робертом, отцом и сестрой Хахалевой занимались розничной торговлей спортивными товарами, — отметил представитель истца.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ привлекла 11 соответчиков к гражданскому делу об обращении в доход государства имущества, нажитого коррупционным путем Хахалевой и членами ее семьи. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство. В частности, речь идет о Кирилле Хахалеве, Владимире Мазуренко, Василии Генералове, Сергее Генералове, Ирине Гилан, Левизе Меситской, Татьяне Михайлик, Александре Борисюке, Олеге Шпаке, Дмитрии Левченко, а также ООО «МРК Тополь».