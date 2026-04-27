В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой

Генпрокуратура РФ привлекла 11 соответчиков к гражданскому делу об обращении в доход государства имущества, нажитого коррупционным путем бывшей судьей Краснодарского краевого суда Еленой Хахалевой и членами ее семьи, сообщает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство.

Имеется ходатайство об уточнении исковых требований касаемо привлечения в качестве соответчиков лиц, о которых в ходе надзорных мероприятий установлено, что они являются аффилированными. Установлена причастность данных лиц к оказанию содействия в сокрытии коррупционно нажитых активов, — заявил представитель Генпрокуратуры.

В качестве соответчиков по делу привлечены: Кирилл Хахалев, Владимир Мазуренко, Василий Генералов, Сергей Генералов, Ирина Гилан, Левиза Меситская, Татьяна Михайлик, Александр Борисюк, Олег Шпак, Дмитрий Левченко, а также ООО «МРК Тополь». К ним предъявлены имущественные требования о передаче в доход РФ земельных участков, жилых и нежилых помещений, оформленных на них. Указанная недвижимость расположена в Краснодаре, Новопокровском районе Краснодарского края, Крыму, Москве и Московской области.

Ранее адвокат Ярослав Краснощеков рассказал, что Хахалева живет в Тбилиси. По его словам, следственные органы располагают этой информацией.