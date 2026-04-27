В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой

ТАСС: к антикоррупционному делу судьи Хахалевой привлекли 11 соответчиков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Генпрокуратура РФ привлекла 11 соответчиков к гражданскому делу об обращении в доход государства имущества, нажитого коррупционным путем бывшей судьей Краснодарского краевого суда Еленой Хахалевой и членами ее семьи, сообщает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство.

Имеется ходатайство об уточнении исковых требований касаемо привлечения в качестве соответчиков лиц, о которых в ходе надзорных мероприятий установлено, что они являются аффилированными. Установлена причастность данных лиц к оказанию содействия в сокрытии коррупционно нажитых активов, — заявил представитель Генпрокуратуры.

В качестве соответчиков по делу привлечены: Кирилл Хахалев, Владимир Мазуренко, Василий Генералов, Сергей Генералов, Ирина Гилан, Левиза Меситская, Татьяна Михайлик, Александр Борисюк, Олег Шпак, Дмитрий Левченко, а также ООО «МРК Тополь». К ним предъявлены имущественные требования о передаче в доход РФ земельных участков, жилых и нежилых помещений, оформленных на них. Указанная недвижимость расположена в Краснодаре, Новопокровском районе Краснодарского края, Крыму, Москве и Московской области.

Ранее адвокат Ярослав Краснощеков рассказал, что Хахалева живет в Тбилиси. По его словам, следственные органы располагают этой информацией.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей попросили не выходить на улицу 28 апреля
Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке
Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер
В Европе нашли способ, как Фицо попасть в Москву на День Победы
Эксперт раскрыл, кто из россиян получит 10 тыс. рублей ко Дню Победы
Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек
«Орбан переборщил»: политолог объяснил ЛГБТ-риторику Мадьяра
Пошлина за ВНЖ для иностранцев вырастет в пять раз
Иран предпринял важный шаг для коммерциализации Ормузского пролива
Раскрыт способ обезопасить российскую историю от искажений
В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой
В Госдуме объяснили, почему ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии
Вучич сравнил позицию Запада по Косово и Крыму
ВС РФ ответили за Севастополь, кто победил в «Маске»: что будет дальше
Перевели деньги — в тюрьму: как не стать мошенником поневоле
В Петербурге появятся новые разводные мосты
Пожар в пензенском развлекательном центре попал на видео
Сингапурцу грозит семь лет тюрьмы за слитый «Аватар»
НАТО может отказаться от одного важного мероприятия из-за Трампа
Россиянам с ВНЖ запретят покупать недвижимость в одной европейской стране
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

