Стало известно, где скрывается от следствия «золотая судья» России

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которая находится в международном розыске, проживает в Тбилиси, заявил ее адвокат Ярослав Краснощеков. По его словам, которые передает ТАСС, следственным органам известно о местонахождении женщины.

Она действительно находится в процессуальном розыске. Вместе с тем ее местонахождение следственным органам известно. Живет в Тбилиси, — подчеркнул правозащитник.

Отмечается, что Хахалева прославилась в России как «золотая судья». По данным Генпрокуратуры, ее семья незаконно получила крупные земельные участки, один из которых оценивался в 20 млрд рублей.

