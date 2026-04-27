Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 17:36

Стало известно, где скрывается от следствия «золотая судья» России

Адвокат Краснощеков: краснодарская экс-судья Хахалева живет в Тбилиси

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которая находится в международном розыске, проживает в Тбилиси, заявил ее адвокат Ярослав Краснощеков. По его словам, которые передает ТАСС, следственным органам известно о местонахождении женщины.

Она действительно находится в процессуальном розыске. Вместе с тем ее местонахождение следственным органам известно. Живет в Тбилиси, — подчеркнул правозащитник.

Отмечается, что Хахалева прославилась в России как «золотая судья». По данным Генпрокуратуры, ее семья незаконно получила крупные земельные участки, один из которых оценивался в 20 млрд рублей.

Ранее через каналы Интерпола из Китая был экстрадирован гражданин России, находившийся в розыске за посредничество при даче взятки. Уголовное дело против мужчины возбуждено еще в 2024 году. По версии следствия, с 2020 по 2023 год обвиняемый получал взятки от подмосковного филиала одного из московских высших учебных заведений.

До этого в салоне автобуса на севере Москвы сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который разыскивался за кражу. Мужчину доставили в отдел полиции для проведения дальнейших разбирательств. Кроме того, в центре Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали другого мужчину, который пытался похитить шубу из магазина.

Общество
Россия
Тбилиси
Краснодарский край
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.