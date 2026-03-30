Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в автобусе Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали в салоне автобуса на севере столицы гражданина, объявленного в розыск за кражу, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Мужчину доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

В ходе патрулирования по Большой Академической улице правоохранители получили информацию о лице, находящемся в розыске. Немедленно прибыв на указанный адрес, росгвардейцы обнаружили и задержали мужчину в салоне автобуса. Выяснилось, что 34-летний приезжий объявлен в федеральный розыск по подозрению в краже с причинением значительного материального ущерба, — сказано в сообщении.

Также сотрудники Росгвардии в центре Санкт-Петербурга задержали мужчину, который хотел украсть из магазина шубу. По данным ведомства, находящийся в нетрезвом состоянии мужчина зашел в бутик на Невском проспекте и начал разговаривать с продавщицей. Когда сотрудница отвернулась, он забрал шубу и вышел из магазина. Стоимость украденной вещи составила 1,4 млн рублей.