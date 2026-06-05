Проверка мигрантов на стройке обернулась для них «путешествием» на родину

Проверка мигрантов на стройке обернулась для них «путешествием» на родину Свыше 20 мигрантов выдворят из России после рейда на стройке в Котельниках

Свыше 20 мигрантов принудительно выдворят из России после рейда на строительной площадке в подмосковных Котельниках, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Кроме того, под проверку попала подрядная организация, работавшая на объекте. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства возможной организации незаконной миграции.

По итогам рейда проверено 92 иностранных гражданина. Выявлено 36 человек, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении 22 мигрантов принято решение о принудительном выдворении за пределы страны. В отношении подрядной организации проводится проверка по факту организации незаконной миграции, — сказано в сообщении.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который в том числе предусматривает повышение более чем в 12 раз штрафов за уклонение мигрантов от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь размер штрафов установлен на уровне 25–50 тыс. рублей. При этом сохраняется возможность выдворения иностранца из России по решению суда.