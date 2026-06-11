В иранском городе Сирик прогремели взрывы

Звуки взрывов слышны в городе Сирик на юге Ирана, сообщило агентство Mehr. В СМИ уже писали о работе систем ПВО в провинции Фарс.

Кроме того, сообщения о задействовании средств ПВО поступали из районов к западу от столицы Ирана Тегерана. На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях в Сирике не опубликовано.

Ранее постпред Ирана при ООН призвал президента США отказаться от угроз в адрес республики. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен поддаваться давлению или запугиванию.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер сообщил, что президент США Дональд Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.

В то же время Трамп заявил: Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии «полного и абсолютного хаоса», а значительная их часть, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы, фактически больше не существует.