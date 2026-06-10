Над Брянской областью за ночь уничтожили 65 украинских беспилотников

Над Брянской областью за ночь уничтожили 65 украинских беспилотников

Над территорией Брянской области уничтожены 65 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в оперативном штабе региона. По данным властей, в отражении атаки участвовали подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск».

Также участие принимали специальные подразделения Росгвардии по Брянской области. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены. В результате атаки пострадавших нет.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Северодонецке ЛНР. В результате удара ранены мужчина и двое детей.

До этого пять человек, среди которых 13-летний подросток, получили ранения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в городе Днепрорудном Запорожской области. У всех пострадавших осколочные ранения разной степени тяжести.

В то же время губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что 73-летний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения и ожог в результате атаки ВСУ на село Илек Беловского района. Ранения пришлись на левые плечо, предплечье, бедро и голень.