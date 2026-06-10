Водолазы подняли тело 18-летнего жителя Брянска

В Бежицком районе Брянска на озере Орлик-1 погиб 18-летний молодой человек, сообщили в региональных управлениях МЧС и Следственного комитета. Информация о случившемся поступила в оперативную дежурную смену экстренных служб.

Поступило сообщение о гибели мужчины на озере Орлик-1 в Бежицком районе. Тело было поднято водолазами, — сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Следователи уже провели осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также возможные свидетели и очевидцы трагедии. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

Ранее стало известно, что в Кировской области пьяная мать убила двухмесячного сына, а ее сожитель помог спрятать тело в хозпостройке. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство малолетнего» и «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». По версии следствия, ночью 1 июня в одном из домов Котельнича 20-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила по голове своего двухмесячного сына. От полученных травм младенец скончался.