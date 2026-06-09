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09 июня 2026 в 16:20

Россиянка убила младенца и попросила сожителя помочь спрятать тело в сарае

Пьяная мать убила младенца и вместе с сожителем спрятала тело под Кировом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Кировской области пьяная мать убила двухмесячного сына, а ее сожитель помог спрятать тело в хозпостройке, сообщило региональное следственное управление СК России. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство малолетнего» и «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

По версии следствия, ночью 1 июня в одном из домов Котельнича 20-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила по голове своего двухмесячного сына. От полученных травм младенец скончался.

После произошедшего женщина вместе с сожителем вывезла тело ребенка в поселок Ленинская Искра. Там они спрятали его в хозяйственной постройке на территории заброшенного дома.

Ранее в Лос-Анджелесе 30-летняя женщина застрелила своего супруга и двоих детей после празднования рождения дочери. Семья недавно переехала после серии ограблений в предыдущем жилье, что, как утверждают близкие, сильно повлияло на эмоциональное состояние женщины. Сыну было два года, а новорожденной девочке всего шесть дней.

До этого в США арестовали 36-летнего Джейкоба Бевинса по подозрению в убийстве своего четырехлетнего сына и попытке спрятать тело ребенка под домом. Полицейские связались мужчиной после заявления об исчезновении его шестилетней дочери. Вскоре выяснилось, что девочка находится с матерью. Тогда стражи порядка обратили внимание на пропажу сына американца.

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Кировская область
дети
Следственный комитет
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