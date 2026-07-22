В Брюсселе пожалели об уходе Орбана при голосовании по санкциям Politico: уход Орбана усложнил принятие санкций ЕС против России

Отставка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не помогла властям Евросоюза быстро утвердить 21-й пакет антироссийских ограничений, а лишь затянула процесс, сообщает Politico со ссылкой на источники. Один из дипломатов ЕС пояснил, что Орбан был трудным переговорщиком, но никогда не блокировал весь пакет целиком.

Венгерское правительство, в отличие от большинства стран Евросоюза, в последние годы сохраняло диалог с Россией, выступало против новых санкций, а также отказывалось от поставок оружия и военной помощи Украине, что партнеры расценили как действия в интересах Москвы. Это привело к ощутимому ухудшению отношений Будапешта и Брюсселя. При этом в ЕС надеялись, что смена власти в лице Петера Мадьяра скорректирует позицию, однако ожидания не оправдались.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов заявил, что страны Евросоюза выждут момент для принятия 21-го пакета антироссийских санкций, несмотря на текущие разногласия. Так он прокомментировал информацию, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия потребовали смягчения ряда ограничений.