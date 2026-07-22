Компания Apple начнет сдавать свои устройства в аренду Bloomberg: Apple запустит аренду устройств по подписке

Американский технологический гигант Apple намерен уже в этом месяце представить программу по лизингу своих гаджетов, сообщает Bloomberg. По данным источников, официальный запуск сервиса под названием Apple Upgrade запланирован на 28 июля.

Программа будет реализовываться совместно со шведской финансовой компанией Klarna и первоначально станет доступна пользователям в США. Подписка охватит большинство актуальных моделей из основных линеек, включая iPhone, Mac, iPad и Apple Watch.

При этом аренда смартфонов и смарт-часов будет рассчитана на 24 месяца, а ноутбуков и компьютеров — на 36 месяцев. Данный шаг позволит компании стимулировать спрос после недавнего повышения цен на устройства, вызванного подорожанием оперативной памяти.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что игнорирование предупреждений ФАС корпорацией Apple не повлечет за собой никаких ограничений для функционирования iPhone в России. Он подчеркнул, что антимонопольная служба может лишь оштрафовать американскую компанию на крупную сумму.