Россиянам ответили, как спор Apple и ФАС может сказаться на работе iPhonе

Россиянам ответили, как спор Apple и ФАС может сказаться на работе iPhonе IT-эксперт Зыков: неповиновение Apple требованиям ФАС не скажется на iPhone в РФ

Игнорирование предупреждений ФАС корпорацией Apple не повлечет за собой никаких ограничений для функционирования iPhone в России, заявил IT-эксперт Владимир Зыков. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что антимонопольная служба может лишь оштрафовать американскую компанию на крупную сумму.

Никакого одномоментного превращения iPhone в кирпичи не произойдет. Неисполнение предупреждения ФАС запускает стандартную антимонопольную процедуру. Служба должна возбудить дело, рассмотреть его и установить нарушение. Только после этого Apple может получить предписание и штраф, который может составить до 4 млрд рублей. Для владельцев уже работающих гаджетов в ближайшее время, скорее всего, вообще ничего не изменится, — пояснил Зыков.

Он уточнил, что Федеральная антимонопольная служба не имеет полномочий блокировать интернет-сервисы и не может обязать Роскомнадзор отключить Apple. По словам эксперта, для того чтобы ограничить доступ к ресурсам компании, РКН должен иметь отдельное законное основание и принять собственное решение.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что власти России не собираются принудительно блокировать работу iPhone в стране. По его словам, такие меры неэффективны и противоречат политике правительства.