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22 июля 2026 в 09:10

Голая девушка привела полицию к мастерской по переделке оружия

В США девушка сдала полиции возлюбленного, который занимался переделкой оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В американском штате Миссисипи 22-летняя девушка, задержанная за вождение в обнаженном виде, привела полицию к складу с оружием, передает Daily Star. Она привлекла внимание патрульных странной манерой вождения в городе Эллисвилл.

При остановке девушка отказалась от теста на алкоголь, а в ее внедорожнике полицейские обнаружили наркотики и небольшой арсенал — три пистолета Glock и две винтовки AR-15, одна из которых оказалась переделанной для автоматической стрельбы.

В ходе допроса Максвелл указала на своего 24-летнего возлюбленного Шона Кули, который, по ее словам, модифицировал оружие с помощью 3D-печати. Обыск в его доме позволил изъять дополнительные единицы вооружения. Обоим предъявлены обвинения, суд установил залог в размере $35 тыс. (более 2,7 млн рублей) для каждого.

Ранее в Нью-Йорке арестовали ветерана после попытки поджога правительственного комплекса. Мужчина облил бензином территорию, поджег ее и угрожал окружающим пневматическим пистолетом. Задержанный является ветераном армии США и проживает в городе Покипси.

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