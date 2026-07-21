Членам ОПГ вынесли приговоры за хищение 16 млн рублей на соцконтрактах

В Кировской области осуждена преступная группа, похитившая более 16 млн рублей бюджетных средств при оформлении соцконтрактов, сообщило региональное следственное управление СК РФ. С января 2023-го по апрель 2024 года четверо местных жителей оформили фиктивные документы на 46 кировчан, чтобы те могли получить единовременные выплаты от государства.

Двоим фигурантам суд назначил реальные сроки — шесть лет строгого режима и пять лет общего режима, еще один получил четыре с половиной года колонии общего режима. Всех троих взяли под стражу в зале суда. Четвертая осужденная, у которой есть малолетний ребенок, приговорена к четырем годам с отсрочкой. Часть похищенного — 12,4 млн рублей — вернули до суда, остальное взыскали через суд с получателей.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили курьера мошенников за хищение 10,6 млн рублей. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного обязали компенсировать всем жертвам материальный ущерб.