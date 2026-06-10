Стало известно о пострадавших после налета ударных дронов ВСУ по ДНР

Стало известно о пострадавших после налета ударных дронов ВСУ по ДНР Пушилин: четыре человека пострадали при атаках БПЛА на населенные пункты ДНР

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВФУ на территорию республики, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранения получили жители Горловки и Енакиево, им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил он.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили женщина 1943 г. р. и мужчина 1991 г. р., пострадал мужчина 1974 г. р. В Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 2004 г. р., — написал Пушилин.

Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Под удар попали восемь объектов, а также два грузовых и один легковой автомобиль в ряде населенных пунктов республики.

Ранее власти Каменско-Днепровского МО сообщили, что прифронтовой город оказался под массированной атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным администрации, удары, приведшие к 10 взрывам, начались утром 10 июня.

До этого в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.