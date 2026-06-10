Военные уничтожили десятки воздушных целей над Севастополем Развожаев сообщил об уничтожении 10 БПЛА над Севастополем

В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его данным, в работе задействованы силы ПВО и мобильные огневые группы.

Уже сбито 10 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент, — написал Развожаев.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Глава города призвал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и находиться в укрытиях, пока военные продолжают уничтожать воздушные цели.

Ранее пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

До этого жителей частных домов и подопечных дома престарелых эвакуировали в Миллеровском районе Ростовской области после пожара, возникшего в результате падения беспилотника. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, возгорание произошло после отражения воздушной атаки на территорию области.