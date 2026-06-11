Стрельба, допросы, депортации: почему США не пускают футболистов на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу стартует уже 11 июня, однако не все участники мундиаля смогли добраться в Северную Америку, где будут проводиться матчи. Некоторые команды столкнулись с жестким досмотром по прилете в США. Какие сборные почувствовали на себе «американское гостеприимство», кого не впустили в страну и почему — в материале NEWS.ru.

Кому отказали во въезде в США

Футбольному арбитру Омару Артану по прибытии в международный аэропорт Майами отказали во въезде без объяснения причин. В 2025 году он был признан лучшим арбитром Африки и вошел в список из 52 судей, отобранных для работы на чемпионате мира по футболу. Артан стал первым представителем Сомали, когда-либо включенным в число судей финальной стадии турнира. Вместо работы на чемпионате мира он был депортирован.

Позднее издание Mundo Deportivo сообщило, что власти США приняли соответствующее решение из-за подозрения в связях Артана с террористическими организациями. Пограничники устроили арбитру 11-часовой допрос. Судья показывал им документы FIFA и фотографии, но ему задавали вопросы о политике Сомали и местной террористической группировке. Директор целевой группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани подтвердил наличие «веской причины» для запрета на въезд, ссылаясь на данные Департамента внутренней безопасности США. Уточняется, что Сомали входит в число стран, граждане которых подпадают под строгие ограничения на въезд в Соединенные Штаты.

Омар Артан Фото: IMAGO/AUTISSIER JEAN BAPTISTE/Global Look Press

Нападающий сборной Ирака Аймен Хусейн отправился в комнату для допросов сразу по прибытии в аэропорт О'Хара (Чикаго). Футболиста заподозрили в связях с террористическими группировками. Спустя семь часов нападающий получил разрешение на въезд, в отличие от фотографа команды Талала Салаха — тот провел в ожидании 12 часов и был депортирован. Также сообщалось о проблемах с визами еще у пяти иракских футболистов, однако эту информацию опроверг Белый дом.

Какие проблемы возникли у футболистов и болельщиков из Ирана

Серьезные трудности возникли у представителей Ирана. Из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Тегераном долгое время оставался открытым вопрос выдачи виз футболистам и членам делегации. Игроки получили их лишь за 10 дней до начала турнира, но с условием въезда на территорию США только в день матча и отлета сразу после игры. База иранцев находится в Мексике, но все встречи группового этапа подопечные Амира Галенои проведут в Соединенных Штатах.

По данным Федерации футбола Ирана, американцы отказали в разрешении на въезд 15 членам делегации, включая руководителей и представителей административно-технического персонала команды. Посольство Ирана в Турции назвало действия Вашингтона «худшей формой политически предвзятого вмешательства в спорт» и призвало ФИФА привлечь американцев к ответственности за многочисленные нарушения устава и правил организации, а также «дискриминационное обращение с национальной футбольной сборной» Исламской Республики.

Амир Галенои Фото: Amirhossein Kheirkhah, via www.i/www.imago-images.de/Global Look Press

9 июня ФИФА отменила выделенную квоту на билеты для иранских болельщиков на три матча предстоящего чемпионата мира. Каждая из 48 национальных федераций — участниц турнира имеет право получить и распределить 8% мест на стадионах, что составляет несколько тысяч мест на каждую игру. Однако за несколько дней до старта чемпионата мира в Федерации футбола Ирана заявили, что теперь не могут предоставить билеты своим болельщикам. В ФИФА данное заявление никак не прокомментировали.

Каким сборным устроили допрос с пристрастием

Во время товарищеского матча в Нью-Йорке между сборными Нидерландов и Узбекистана последние подверглись усиленному досмотру с металлодетекторами и служебными собаками. По некоторым данным, столь тщательная проверка могла быть связана с тем, что в этом же районе проходил третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс», который посещал президент США Дональд Трамп.

«Это был обычный досмотр, который сейчас совершают в любом аэропорту. Мне сказали, что это просто правило. Хотя в итоге столь тщательная проверка безопасности была только у нас», — сказал тренер сборной Узбекистана чемпион мира — 2006 Фабио Каннаваро.

Сенегальцам устроили жесткий досмотр прямо на взлетно-посадочной полосе: заставили всех игроков снять обувь и вывернуть сумки.

Скандалы с визами

В марте возник скандал из-за особенностей визового законодательства США. Жители ряда африканских стран, в число которых входят участники чемпионата мира, — Алжир, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Тунис и Сенегал — обязаны вносить $15 тыс. залога для получения туристической визы. По этой причине многие болельщики не могли посетить турнир. Также было не ясно, распространяются ли эти ограничения на лиц, имеющих непосредственное отношение к командам.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В мае 2026 года власти США приняли решение освободить от уплаты налога участников турнира и обладателей билетов на чемпионат мира. Все футболисты смогли вовремя приехать на мундиаль.

Стрельба возле базы сборной Англии

6 июня в 10 минутах от базы сборной Англии в Канзасе произошла стрельба. В результате инцидента пострадали девять человек. В тот момент англичане находились во Флориде и готовились к товарищескому матчу с Коста-Рикой.

Главный тренер Томас Тухель выбрал Канзас из-за удобного расположения и хорошего оснащения. Город находится не более чем в трех с половиной часах от любой территории, где потенциально может сыграть Англия. В Канзасе также будут базироваться Аргентина и Нидерланды.

Почему возможны задержки матчей на ЧМ-2026

Клубный чемпионат мира (КЧМ), прошедший летом 2025 года, стал репетицией для США с точки зрения проведения большого футбольного соревнования. Несколько матчей турнира были отложены из-за погодных условий.

В США действует строгий протокол безопасности для открытых мероприятий, включая спортивные, требующий приостановить игру минимум на 30 минут, если в радиусе восьми миль (около 13 км) ударит молния. Согласно правилам, все болельщики должны покинуть арену. США не стали отказываться от этого протокола на время турнира. В зоне риска из-за погодных условий находятся Майами, Атланта, Хьюстон и Канзас-Сити.

Матч «Челси» — «Бенфика» Фото: IMAGO/David Klein/Global Look Press

Не исключено, что многие матчи ЧМ-2026 будут отложены. Например, на КЧМ из-за надвигающегося урагана футболисты «Бенфики» и «Челси» были вынуждены ждать несколько часов, чтобы доиграть встречу.

За сутки до старта чемпионата мира в Мехико начались массовые протесты. Представители профсоюза работников образования заблокировали подъезд к стадиону «Ацтека», где 11 июня пройдет первый матч турнира между Мексикой и ЮАР. Участники митинга требуют повышения заработной платы.

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