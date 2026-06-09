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09 июня 2026 в 15:34

ФИФА пошла против иранских болельщиков в преддверии ЧМ-2026

AP: ФИФА отменила квоту билетов для иранских болельщиков на ЧМ-2026

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Международная федерация футбола (ФИФА) отменила выделенную квоту на билеты для иранских болельщиков на три матча предстоящего чемпионата мира, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Федерации футбола Ирана. Каждая из 48 национальных федераций — участниц турнира имеет право получить и распределить 8% мест на стадионах, что составляет несколько тысяч билетов на каждую игру.

Однако за несколько дней до старта чемпионата в иранской футбольной федерации заявили, что теперь не могут предоставить билеты своим болельщикам. В ФИФА данное заявление никак не прокомментировали.

С прошлого года на жителей Ирана распространяется запрет на въезд, введенный правительством США. Поэтому они вряд ли смогли бы получить американские визы для посещения матчей чемпионата мира.

Агентство отмечает, что пока неясно, сколько билетов из иранской квоты было продано с момента жеребьевки турнира, состоявшейся в декабре. Продажи велись среди иранской диаспоры, в том числе на территории самих Соединенных Штатов.

Ранее ФИФА приняла решение запретить использование вувузел на матчах чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Ограничение вводится в связи с громким звуком, создаваемым этими инструментами.

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