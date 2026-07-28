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28 июля 2026 в 17:55

Миллионы с марафонов Блиновской потратили на разведение рыбы в Вологде

Суд подтвердил займы Блиновской «Аквакультуре» на 200 млн рублей

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Суд подтвердил, что блогер Елена Блиновская предоставила более 200 млн рублей вологодской компании «Аквакультура», созданной для разведения рыбы, передает РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций.

Представитель финансового управляющего блогера Марии Ознобихиной утверждал, что деньги поступали рыбохозяйству через несколько технических компаний, связанных со схемой дробления бизнеса Блиновской. Юрист добавил, что более 200 млн рублей было перечислено вологодскому рыбохозяйству за счет средств от вебинаров Блиновской и с ее ведома.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую действительным заимодавцем и полностью удовлетворил требования Ознобихиной. В апреле это решение поддержала апелляционная инстанция, а теперь кассационный суд отклонил жалобу «Аквакультуры». Решение может стать основанием для отдельного иска о возврате займов в конкурсную массу блогера.

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