Автомобиль Блиновской стал причиной взыскания 4 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с покупателя автомобиля Jeep Wrangler 4 млн рублей в конкурсную массу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Решение было принято по заявлению ее финансового управляющего Марии Ознобихиной.

Основной порок этой сделки мы видим в том, что она была заключена со скрытой ценой, то есть цена сделки была не 180 тыс. рублей, а выше. Денежные средства Блиновским были присвоены и в конкурсную массу должника не поступили, — отметила Ознобихина.

Как заявила финуправляющий, автомобиль был приобретен за счёт средств Блиновской, однако затем его незаконно оформили на ее мужа Алексея Блиновского. Позже он продал машину Сергею Минееву. Суд признал право собственности на Jeep Wrangler за Блиновской и применил последствия недействительности сделок, взыскав с покупателя 4 млн рублей в конкурсную массу блогера.При этом финансовый управляющий не потребовала вернуть сам Jeep Wrangler, поскольку машина уже была конфискована в рамках уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Блиновской после освобождения, вероятно, придется проживать по месту регистрации — в квартире ее родителей в Москве. Речь идет о квартире площадью 36,4 кв. м. в районе Шаболовской.