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24 июля 2026 в 15:21

Жителя Петербурга задержали за опасную перевозку ребенка на мопеде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Петроградском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, который провозил ребенка на передней части мопеда, нарушая правила ПДД, пишет Neva.Today со ссылкой на МВД России. Родителя доставили в территориальный отдел полиции.

Полицейские составили в отношении отца административный материал по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Транспортное средство отправили на экспертизу.

Ранее в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции задержали троих местных мотоциклистов в возрасте 13, 15 и 17 лет в ходе рейда в Железнодорожном районе. На место происшествия вызвали родителей подростков. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию детей.

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