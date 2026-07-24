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24 июля 2026 в 15:32

Спасатель объяснил, как правильно одеваться на прогулку в лес

Спасатель Щетинин: на прогулку в лес нужно надевать яркие вещи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На прогулку в лес необходимо надевать яркие вещи, рассказал RT заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он отметил, что перед выходом из дома лучше предупредить друзей и знакомых о своих планах.

Следующий момент — одежда. Она должна быть яркая. Оранжевый цвет или красный. Яркие цвета, а не камуфляж, — рассказал Щетинин.

Спасатель подчеркнул, что с собой надо взять рюкзак с запасом продуктов и воды, а также термонакидку и компас. По его словам, при наличии хронических заболеваний необходимо взять с собой лекарства.

Ранее Щетинин рассказал, что небольшое пламя на дачном участке можно затушить ногами или водой. Он отметил, что место для сжигания травы и мусора нужно оборудовать правильно.

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