Спасатель ответил, что делать при пожаре на даче Спасатель Щетинин: небольшое пламя можно затоптать ногами

Небольшое пламя на дачном участке можно затушить ногами или водой, рассказал «Радио 1» заслуженный спасатель России член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Он отметил, что для тушения также подойдут зеленые ветки.

Но если огонь разросся, то сразу же необходимо звонить в 112. Сотрудникам надо сообщить точное место, оповестить людей рядом и эвакуироваться в безопасное место, — рассказал Щетинин.

Спасатель подчеркнул, что место для сжигания травы и мусора нужно оборудовать правильно. По его словам, углубление в почве должно быть не меньше 30 сантиметров, а диаметр — около метра. Также лучше использовать металлическую бочку.

Ранее юрист Сергей Ефимов рассказал, что за розжиг костра на участке не по правилам пожарной безопасности нарушителей могут привлечь к административной ответственности. По его словам, согласно утвержденным правилам, разводить открытый огонь можно только на расстоянии 15 метров от строений на своем и соседнем участке.