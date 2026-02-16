Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 13:09

Россиян предупредили о штрафах за розжиг костра на дачном участке

Юрист Ефимов напомнил правила разведения костра на даче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За розжиг костра на участке не по правилам пожарной безопасности нарушителей могут привлечь к административной ответственности, рассказал NEWS.ru юрист Сергей Ефимов. По его словам, согласно утвержденным правилам, разводить открытый огонь можно только на расстоянии 15 метров от строений на своем и соседнем участке.

В том случае, если огонь разводят в металлической бочке, то расстояние до построек может быть 7,5 метра. Мангал же можно установить в пяти метрах от строений, — пояснил Ефимов.

При нарушении правил штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей в обычное время и 20 тыс. рублей во время особого противопожарного режима. Юрист уточнил: во время действия последнего разводить огонь запрещено даже в мангале на своем участке.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что дачников зачастую штрафуют из-за несанкционированного сжигания мусора, а также несоблюдения санитарных и противопожарных требований. Захламление, разбитые окна в доме, отсутствие видимой хозяйственной деятельности — все это может быть расценено как неосвоенность, указал эксперт. Во избежание проблем он посоветовал следить за состоянием своего участка и дома.

