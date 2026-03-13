С этим многолетником ваш сад превратится в сокровищницу: россыпь лимонных горошин и ни капли ухода

С этим многолетником ваш сад превратится в сокровищницу: россыпь лимонных горошин и ни капли ухода

С этим многолетником ваш сад превратится в сокровищницу: россыпь лимонных горошин и ни капли ухода. Пестролистый кореопсис — это именно то растение, которое я искала для беззаботного сада. Его ажурная листва с нежным вариегатным рисунком и правда напоминает драгоценные камни, а ярко-желтые цветы, похожие на маленькие солнышки или лимонные горошины, рассыпаны по кусту и не увядают целых семьдесят дней. Этот многолетник — настоящая находка для тех, кто ценит красоту без хлопот. Он не боится засухи, довольствуется редким поливом и отлично держит форму, не разрастаясь агрессивно и не вытесняя соседей. Его компактные аккуратные кустики идеально вписываются в миксбордеры, рабатки и каменистые садики, даря солнечное настроение с июня до самой осени.

Авторская хитрость: чтобы кореопсис цвел еще обильнее и дольше, сразу после первой волны цветения обрежьте увядшие соцветия вместе с частью стебля примерно на треть. Это стимулирует рост новых побегов и повторное цветение, которое будет не менее ярким, чем первое.

Ранее сообщалось о мини-розочках, которые цветут все лето, — соседи голову свернут.