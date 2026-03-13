Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 05:46

Никаких поливов и удобрений: цветет все лето, пьет только дождевую воду и не просит подкормок

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о цветущем саде без малейших усилий? Обратите внимание на неприхотливые многолетники, которым не нужно никаких поливов и удобрений.

Посадите рудбекию — многолетник, который растет сам по себе, цветет все лето, пьет только дождевую воду и не просит подкормок. Ее яркие желтые соцветия с темной серединкой, похожие на маленькие солнышки, распускаются в июле и цветут до самых заморозков, украшая сад даже в самую засушливую погоду. Рудбекия абсолютно неприхотлива, зимует без укрытия, не болеет и быстро разрастается, создавая живописные куртины.

Другой идеальный кандидат — лилейник, который называют «цветком для ленивых»: он цветет все лето, выпуская новые бутоны каждый день, и прекрасно обходится без поливов и удобрений. А очиток видный зацветает осенью, когда многие растения уже отцвели, и его розовые или красные соцветия радуют глаз до снега, не требуя совершенно никакого ухода.

Ранее были названы многолетники, которые будут радовать пышным цветением с июня до сентября.

Дарья Иванова
Д. Иванова
