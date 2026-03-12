Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Почему василек так назвали? Легенда и 5 красивых сортов: всё о многолетнике, который известен с давних времён

Фото: D-NEWS.ru
Василёк — один из самых узнаваемых цветов, который многие помнят по летним полям и деревенским букетам. Его нежный синий цвет давно стал символом простоты, чистоты и естественной красоты. Но у этого растения есть и красивая легенда, которая объясняет его необычное название.

Старинное предание рассказывает о юноше по имени Василий. Он очень любил работать в поле и проводить время среди трав и цветов. Однажды его увидела русалка и попыталась увести с собой в воду, но юноша не захотел покидать землю. Тогда она превратила его в голубой цветок, чтобы он навсегда остался рядом с полями. С тех пор этот цветок стали называть васильком.

Сегодня васильки выращивают не только в природе, но и в садах. Многие сорта отличаются крупными цветами, хорошей морозостойкостью и способны расти на одном месте несколько лет.

Василёк горный (Centaurea montana) — один из самых известных многолетних видов. Он хорошо переносит морозы до −30 °C и может расти на клумбе 5–7 лет без пересадки. Цветёт крупными сине-фиолетовыми цветами в начале лета.

Василёк «Аметист Дрим» отличается нежными сиренево-фиолетовыми оттенками. Сорт морозостойкий, устойчив к перепадам погоды и обычно растёт на одном месте около 4–6 лет.

Василёк «Блю Болл» — декоративный сорт с яркими голубыми цветками. Он неприхотлив, устойчив к холодам и может украшать клумбы несколько сезонов подряд.

Василёк «Пинк Бьюти» выделяется необычным розовым цветом лепестков. Этот сорт хорошо переносит прохладный климат и растёт около 3–5 лет.

Василёк «Сноу Уайт» — редкий белый сорт, который выглядит особенно эффектно на клумбах. Он устойчив к холодам и обычно растёт на участке до 4–5 лет.

Ранее мы рассказывали о 5 многолетниках, которые недавно появились в России, но их уже любят садоводы. Цветут шапками и поражают красотой.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
