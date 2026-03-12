Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий

Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий. Беру творог, курагу и грецкие орехи — и готовлю изящные завитушки прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые завитушки с мягкой, тающей текстурой и сочными вкраплениями кураги, которые добавляют приятную кислинку, и хрустящими орешками, придающими лёгкую пикантность. Они такие нежные и вкусные, что исчезают с противня быстрее, чем вы успеваете заварить чай, и даже те, кто следит за фигурой, могут позволить себе лишнюю штучку.

Для приготовления вам понадобится: двести граммов творога, сто граммов муки, одно яйцо, пятьдесят граммов кураги, пятьдесят граммов грецких орехов, две столовые ложки сахара, щепотка соли, ванилин по вкусу. Курагу залейте кипятком на десять минут, затем обсушите и мелко нарежьте. Орехи порубите ножом.

В глубокой миске смешайте творог, яйцо, сахар, соль и ванилин до однородности. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около пяти миллиметров. Посыпьте его измельченной курагой и орехами, слегка вдавливая их в тесто.

Сверните тесто в плотный рулет и нарежьте его на кусочки шириной два-три сантиметра. Выложите завитушки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке двадцать-двадцать пять минут до золотистого цвета.

