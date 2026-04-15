15 апреля 2026 в 02:37

Рособрнадзор утвердил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году, передает РИА Новости. Документ регламентирует основные правила и требования для всех участников экзамена.

Экзаменуемые должны выполнять задания самостоятельно, без общения с другими участниками, отмечается в документе. Также подчеркивается запрет на использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронных устройств и любых справочных материалов, а личные вещи необходимо оставлять в специально отведенных местах до прохождения рамки металлоискателя.

Уточняется, что на рабочем столе участника могут находиться только экзаменационные материалы, документ, удостоверяющий личность, разрешенные принадлежности, а также при необходимости лекарства, вода и питание. В случае нарушений участник может быть удален из пункта проведения экзамена, а пересдача возможна в резервные сроки при неудовлетворительном результате по обязательным предметам.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что школьную программу привели в полное соответствие с требованиями ЕГЭ. Эксперт ведомства Максим Костенко считает, что это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизит уровень тревожности у выпускников.

