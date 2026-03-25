Программу в российских школах полностью «подогнали» под ЕГЭ Костенко: школьную программу в России полностью синхронизировали с заданиями ЕГЭ

Минпросвещения РФ завершило работу по приведению школьной программы в полное соответствие с требованиями единого государственного экзамена, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. По его словам, это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизить уровень тревожности у выпускников.

Единые программы полностью соответствуют требованиям ОГЭ и ЕГЭ. Это значит, что на экзаменах нет «сюрпризов» в виде тем, которые не проходили, а уровень тревожности выпускников значительно снижается, — сказал Костенко.

Он также отметил, что все школы страны сегодня работают по единому «стандарту качества»: федеральным программам, учебникам и поурочному планированию. Это делает знания системными и избавляет учеников от проблем при переезде в другой регион — пробелов в обучении больше не возникает.

Кроме того, количество контрольных работ теперь строго регламентировано. Это освобождает время для полноценного изучения предметов, а не для механического натаскивания на тесты.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко дал совет выбирающим вуз школьникам. По его словам, перед поступлением необходимо проверить образовательное учреждение на предмет наличия действующей лицензии. Также профориентационные тесты могут помочь выбрать подходящее направление для обучения.