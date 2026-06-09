Психолог оценил идею «учебного отпуска»

Учебный отпуск, который ввели в Японии, когда дети могут не посещать школу в будние дни, может быть полезен для семейных отношений, считает клинический психолог Станислав Самбурский. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что главное — сделать эти выходные форматом семейного восстановления.

Главное — воспринимать его не как поблажку, а как формат семейного восстановления, обучение живому контакту. Это необходимо для смены обстановки и появления совместного опыта. Возможность провести время вместе необходима для укрепления привязанности: таким образом родители транслируют детям понимание, что они важны. Для ребенка это действительно ценно, а любое путешествие запоминается возможностью вырваться из привычной рутины, — пояснил Самбурский.

Ранее адвокат Константин Степанов отметил, что предложение уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской о снижении минимального возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет противоречит действующему законодательству. По его словам, инициатива создает различные риски и поднимает серьезные этические вопросы.