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03 июня 2026 в 21:17

Адвокат раскрыл важный нюанс о детском труде с 12 лет

Адвокат Степанов заявил о незаконности детского труда с 12 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Предложение уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской о снижении минимального возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет противоречит действующему законодательству, заявил NEWS.ru адвокат Константин Степанов. По его словам, инициатива создает различные риски и поднимает серьезные этические вопросы.

В настоящее время Трудовой кодекс РФ устанавливает возрастные ограничения для трудоустройства. С 16 лет можно официально заключать трудовые договоры без дополнительных условий. С 15 лет разрешено подписывать договор самостоятельно, если работа не вредит здоровью. Если подросток учится по общей образовательной программе, трудовая деятельность не должна мешать учебе. С 14 лет допустимо работать по легкому графику при наличии письменного согласия родителя или попечителя, но только в свободное от учебы время, — пояснил адвокат.

По его мнению, при снижении возрастного порога до 12 лет возникают различные риски. Существует опасность роста теневого рынка труда. Дети могут начать работать без оформления трудовых договоров, что лишит их гарантий защиты прав на оплату труда, страховку от несчастных случаев и отпуск.

Мы можем столкнуться с исчезновением понятия «легкий труд». Для 12-летних детей будет сложно определить, какие работы считаются допустимыми, а какие — нет. Это увеличит риск того, что дети будут выполнять тяжелые или вредные работы, — подчеркнул Степанов.

Ранее Ярославская заявила, что нужно занимать детей работой в летний период в черте города. Она также выступила с инициативой о снижении минимального возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет.

дети
подростки
работа
детский отдых
труд
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
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