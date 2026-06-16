В одном из районов Краснодарского края введен режим ЧС Власти Кубани ввели режим ЧС в Крымском районе из-за разлива реки

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Крымского района Краснодарского края из-за разлива реки и прорыва временной дамбы, сообщила пресс-служба администрации региона в своих социальных сетях. Ранее ЧС действовала лишь на территории четырех сельских поселений.

В Крымском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация» на территории всего муниципалитета, — говорится в публикации.

Вода продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Затоплены хутор Западный и СНТ «Йодник», под угрозой — Троицкое, Кеслеровское, Киевское и Южное сельские поселения.

Ширина прорыва составляет около 100 метров. Причины паводка — обильные осадки во второй половине мая и начале июня, из-за которых уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок. Окончательное решение о ремонте дамбы будет принято после экспертизы.

Ранее сообщалось, что строительные работы начаты в Дагестане на участке 10 гектаров, на котором будут возведены жилые дома для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе. Врио главы республики Федор Щукин рассказал, что пострадавшие семьи обеспечат наделом в 10 соток и новыми домами площадью сто квадратных метров.