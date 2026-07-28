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28 июля 2026 в 17:46

Эксперт объяснил агрессивную позицию Украины по отношению к Ирану

Аналитик Рожин: Украина рискует получить удар от Ирана ради выгоды от США

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Агрессивные действия Украины по отношению к Ирану объясняются стремлением получить от США кредиты и вооружения, сообщил ИС «Вести» военный аналитик Борис Рожин. Он отметил, что Киев не воспринимает возможные удары Тегерана как критическую угрозу и надеется на поддержку со стороны Израиля.

Украина не считает, что даже несколько ударов Ирана даже по территории Украины или по танкерам, — это будет значимый ущерб, то есть который они не смогут перенести. Конечно, смогут. А поэтому они действуют агрессивно в расчете на то, что эти действия будут должным образом оценены США и Израилем, и это принесет какие-то выгоды, связанные там с кредитами, поставками вооружений и так далее сказал Рожин.

Ранее эксперт по Ирану из Евросовета по международным отношениям Элли Геранмайе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский санкционировал атаку на корабль Ирана незадолго до поездки в Вашингтон неслучайно. По ее словам, таким образом политик стремится заручиться поддержкой хозяина Белого дома Дональда Трампа.

До этого пресс-служба МИД Ирана сообщила, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали нарушением Устава ООН и актом агрессии, который мог привести к усилению напряженности.

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